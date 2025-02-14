Главный секрет - знать точно, сколько весят яйца со скорлупой.

Известный британский шеф-повар Пол Голливуд объяснил, как достичь идеального баланса во время приготовления классического бисквита "Виктория". По его словам, этот бисквит - идеальный выбор для тех, кто печет впервые, пишет Express.

Как утверждает шеф-повар, главная хитрость при приготовлении этого десерта - отмерить вес яиц еще в скорлупе. После этого следует взвесить такое же количество сахара и такое же количество муки. А тогда отмерить количество жира (масла и маргарина) - оно должно составлять половину веса яиц. Благодаря этому трюку бисквит должен получиться идеально сбалансированный.

Еще один секрет - в сочетании несоленого сливочного масла и маргарина. Таким образом, говорит шеф-повар, удается достичь легкого и насыщенного вкуса.

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"Выпечка - это наука. Вот почему в этом рецепте мы сначала взвешиваем яйца, а затем регулируем количество других ингредиентов, чтобы получить идеальный баланс. Мне нравится использовать половину маргарина для более легкой консистенции и половину сливочного масла для насыщенного вкуса", - пояснил Голливуд.

Обычно бисквит "Виктория" готовят из нескольких ингредиентов с помощью метода "все в одном", то есть помещают все составляющие в миску и смешивают их. Но Голливуд рекомендует применить другой подход: добавлять ингредиенты поэтапно.

Он рекомендует сначала взбить жир и сахар, а потом добавлять яйца, а за ними муку и разрыхлитель.

Ингредиенты

- 4 больших яйца (их нужно взвесить в скорлупе)

- Примерно 270 г сахарной пудры

- Примерно 270 г самоподъемной муки

- Примерно 135 г несоленого сливочного масла

- Примерно 135 г мягкого маргарина

- 125 г малинового варенья

- Немного сахарной пудры для посыпки

Как приготовить

1. Разогреть духовку до 180°C. Смазать две формы 20 см в диаметре и застелить их бумагой для выпечки. Сначала взвесить яйца в скорлупе, затем взвесьте такое же количество сахара и муки. Масла и маргарина взять половину от веса яиц.

2. В миске тщательно смешать сливочное масло, маргарин и сахар, пока смесь побелеет и станет рыхлой.

3. Взбить яйца отдельно и постепенно добавить их к смеси жира с сахаром, хорошо взбивая после каждого добавления. Просеянную муку осторожно всыпать большой металлической ложкой.

4. Разлить смесь в подготовленные формы, аккуратно выровнять поверхность.

5. Выпекать около 25 минут, пока тесто не поднимется и не станет золотисто-коричневым. Оставить бисквит в форме на 5 минут, затем выложить на решетку и полностью охладить.

6. Смазать коржи малиновым вареньем и посыпать сверху небольшим количеством сахарной пудры.

Ранее УНИАН рассказывал о рецепте быстрого пирога "Мадейра" от британского шеф-повара Джеймса Мартина. В нем нет тяжелой масляной начинки и слоев глазури, но текстура бисквита получается плотная.

Мартин описал эту выпечку как послеобеденное лакомство, которое идеально подходит к чашке чая. Сам рецепт прост, а еще его легко запомнить, ведь в нем используются основные ингредиенты для бисквита: яйца, масло, мука, сахар, - и добавляется лимон для пикантности.

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