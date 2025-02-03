Это лакомство идеально подходит к чашке чая.

Британский шеф-повар Джеймс Мартин поделился рецептом быстрого пирога "Мадейра". В нем нет тяжелой масляной начинки и слоев глазури, но текстура бисквита получается плотная. Об этом пишет Express.

Мартин описал эту выпечку как послеобеденное лакомство, которое идеально подходит к чашке чая. Сам рецепт простой, а еще его легко запомнить, ведь в нем используются основные ингредиенты для бисквита: яйца, масло, мука, сахар, - и добавляется лимон для пикантности.

В рецепте шеф-повар добавляет цедру лимона, однако, отмечается, эту составляющую можно заменить согласно своим предпочтениям.

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Рецепт пирога

175 г сливочного масла комнатной температуры;

175 г сахарной пудры; 175 г сахарной пудры;

3 яйца;

250 г самоподъемной муки;

две-три столовые ложки молока;

цедра одного лимона;

один-два тонких кусочка цукатов или цедры лимона для украшения.

Как приготовить пирог

Духовку разогреть до 180 градусов C. Круглую форму для выпечки диаметром 18 см выстелить промасленной бумагой и смазать бумагу жиром для дополнительной защиты от прилипания.

В большую миску положить масло и сахар, взбить их, пока не образуется рыхлая смесь. Отдельно взбить яйца и добавить их к масляной смеси.

Просеять муку и осторожно всыпать ее в пирожное. Постепенно доливать молоко, пока смесь медленно не будет стекать с ложки. В конце добавить цедру лимона.

Тесто осторожно выложить в подготовленную форму и слегка разровнять. Выпекайте на средней полке духовки от 30 до 40 минут, пока верх не станет золотисто-коричневым, а шпажка, вставленная в центр пирога, не будет чистой.

Готовый пирог вынуть из духовки и оставить остывать в форме на 10 минут. Затем перевернуть на решетку и оставить до полного остывания.

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Это не самый быстрый рецепт, поскольку ему нужно время в холодильнике на застывание, однако его насыщенная кремовая консистенция и шоколадный вкус вас приятно удивят, убеждает автор рецепта.

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