Британский шеф-повар Джеймс Мартин поделился рецептом быстрого пирога "Мадейра". В нем нет тяжелой масляной начинки и слоев глазури, но текстура бисквита получается плотная. Об этом пишет Express.
Мартин описал эту выпечку как послеобеденное лакомство, которое идеально подходит к чашке чая. Сам рецепт простой, а еще его легко запомнить, ведь в нем используются основные ингредиенты для бисквита: яйца, масло, мука, сахар, - и добавляется лимон для пикантности.
В рецепте шеф-повар добавляет цедру лимона, однако, отмечается, эту составляющую можно заменить согласно своим предпочтениям.
Рецепт пирога
175 г сливочного масла комнатной температуры;
175 г сахарной пудры; 175 г сахарной пудры;
3 яйца;
250 г самоподъемной муки;
две-три столовые ложки молока;
цедра одного лимона;
один-два тонких кусочка цукатов или цедры лимона для украшения.
Как приготовить пирог
Духовку разогреть до 180 градусов C. Круглую форму для выпечки диаметром 18 см выстелить промасленной бумагой и смазать бумагу жиром для дополнительной защиты от прилипания.
В большую миску положить масло и сахар, взбить их, пока не образуется рыхлая смесь. Отдельно взбить яйца и добавить их к масляной смеси.
Просеять муку и осторожно всыпать ее в пирожное. Постепенно доливать молоко, пока смесь медленно не будет стекать с ложки. В конце добавить цедру лимона.
Тесто осторожно выложить в подготовленную форму и слегка разровнять. Выпекайте на средней полке духовки от 30 до 40 минут, пока верх не станет золотисто-коричневым, а шпажка, вставленная в центр пирога, не будет чистой.
Готовый пирог вынуть из духовки и оставить остывать в форме на 10 минут. Затем перевернуть на решетку и оставить до полного остывания.
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