В сети пишут, что никак не могут забыть стильный образ Сандерса.

Появление сенатора от штата Вермонт и бывшего конкурента Джо Байдена Берни Сандерса на инаугурации нового президента США стало мемом.

А все из-за того, что Сандерс оделся не совсем по погоде. В день церемонии в Вашингтоне было +5 градусов. А Берни решил, что следует спрятать руки в варежки.

Читайте такжеБилл Клинтон задремал во время инаугурации Байдена - СМИ (видео)Его "теплый" образ контрастировал с одеждой приглашенных на инаугурацию гостей.

В сети пишут, что никак не могут забыть стильный образ Сандерса и что, похоже, он задаст новый модный тренд. Также рассказали в Twitter историю этого аксессуара сенатора. Оказалось, несколько лет назад варежки связала и подарила ему школьная учительница в штате Вермонт.

УНИАН собрал лучшие мемы по поводу появления Берни в варежках на инаугурации Байдена.

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Автор: Ольга Робейко