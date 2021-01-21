Появление сенатора от штата Вермонт и бывшего конкурента Джо Байдена Берни Сандерса на инаугурации нового президента США стало мемом.
А все из-за того, что Сандерс оделся не совсем по погоде. В день церемонии в Вашингтоне было +5 градусов. А Берни решил, что следует спрятать руки в варежки.
Читайте такжеБилл Клинтон задремал во время инаугурации Байдена - СМИ (видео)Его "теплый" образ контрастировал с одеждой приглашенных на инаугурацию гостей.
В сети пишут, что никак не могут забыть стильный образ Сандерса и что, похоже, он задаст новый модный тренд. Также рассказали в Twitter историю этого аксессуара сенатора. Оказалось, несколько лет назад варежки связала и подарила ему школьная учительница в штате Вермонт.
УНИАН собрал лучшие мемы по поводу появления Берни в варежках на инаугурации Байдена.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Танцуют с гробом Байдена-президента: Трамп опубликовал знаменитый видеомем с темнокожими
- Лучшие мемы 2020 года: как шутили пользователи в соцсетях
- Жена Байдена сломала хлопушку во время поздравления американцев с Новым годом (видео)
- В Британии зрителей насмешила оговорка телеведущей о "шлюшьей" погоде (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram