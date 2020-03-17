Дефицит туалетной бумаги: в США запустили проект обмена, рулоны бросают в окна авто (фото)

Проект инициировали специально для тех, кто не успел на волне паники запастись бумагой.

Маркетинговая компания Trevelino/Keller из американского города Атланта запустила социальный проект «Обмен туалетной бумагой» специально для тех, кто не успел на волне паники из-за коронавируса купить предметы личной гигиены в магазине.

Читайте такжеВ Австралии газета вышла с дополнительными страницами из-за дефицита туалетной бумагиОб этом сообщает CNN.

Сейчас по всей стране в магазинах наблюдается дефицит туалетной бумаги. В Trevelino/Keller сотрудники ушли на удаленную работу и поняли, что у них в офисе еще остается тысяча рулонов бумаги, которую можно бесплатно раздать тем, кто в ней нуждается.

У проекта появился сайт. 16 марта сотрудники компании и члены их семей провели первый «Бросок туалетной бумаги». Предметы гигиены бросали в окна приезжающим на машинах американцам, чтобы избежать более близкого контакта. В Trevelino/Keller отметили, что будут рады сотрудничеству и пожертвованиям в виде рулонов.

«Биржа туалетной бумаги нужна для того, чтобы отвлечь нас от нынешнего стресса, в то же время она обеспечивает туалетной бумагой всех, кто ее не успел купить», – сказано в сообщении компании.

Ранее УНИАН сообщал о ситуации в супермаркетах Киева, где тоже наблюдается дефицит туалетной бумаги.