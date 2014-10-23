Женщины Южного Судана откажут мужьям в сексе до прекращения войны

Основная идея состоит в том, чтобы женщины отказались исполнять свой супружеский долг до тех пор, пока война в стране полностью не прекратится.

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С такой инициативой выступили 90 женщин, в том числе членов парламента Южного Судана. Предложение было выдвинуто после того, как они провели встречу, на которой обсуждались «пути достижения мира, исцеления и примирения». Кроме того, женщины договорились «просить мужчин присоединиться к поискам мира», Lenta.ru.

Столкновения в Южном Судане, основанные на политической и межэтнической почве, начались в середине декабря 2014 года. В конфликте участвуют народности динка и нуэр, к которому принадлежит президент страны Сальва Киир (Salva Kiir).

По данным ООН, за время десятимесячного противостояния погибли около тысячи граждан страны, почти сто тысяч человек стали вынужденными переселенцами.