Тайсон станет членом Союза писателей России - СМИ

14:53, 22 октября 2014
Курьёзы
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Легендарный американский боксер Майк Тайсон 27 октября станет членом Союза писателей России. 

REUTERS

Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

27 октября в Москве пройдет презентация книги "Тайсон. Беспощадная истина".

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"Майку заочно будет вручен членский билет Союза писателей России", - сообщил Хрюнов.

Сам Тайсон посетит Москву в ноябре и станет гостем боксерского вечера, на котором выступит бывший чемпион мира россиянин Руслан Проводников.

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