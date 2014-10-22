Тайсон станет членом Союза писателей России - СМИ

Легендарный американский боксер Майк Тайсон 27 октября станет членом Союза писателей России.

Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов. 27 октября в Москве пройдет презентация книги "Тайсон. Беспощадная истина". Читайте такжеКиевские писатели призывают власти решительно отстаивать нерушимость границ Украины "Майку заочно будет вручен членский билет Союза писателей России", - сообщил Хрюнов. Сам Тайсон посетит Москву в ноябре и станет гостем боксерского вечера, на котором выступит бывший чемпион мира россиянин Руслан Проводников.

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