Тайсон станет членом Союза писателей России - СМИ
14:53, 22 октября 2014Курьёзы
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Легендарный американский боксер Майк Тайсон 27 октября станет членом Союза писателей России.
REUTERS
Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.
27 октября в Москве пройдет презентация книги "Тайсон. Беспощадная истина".
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"Майку заочно будет вручен членский билет Союза писателей России", - сообщил Хрюнов.
Сам Тайсон посетит Москву в ноябре и станет гостем боксерского вечера, на котором выступит бывший чемпион мира россиянин Руслан Проводников.
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