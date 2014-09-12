В село на Киевщине забрели лошади Пржевальского из Чернобыльской зоны (фото)

Об этом сообщает пресс-служба областного МВД.

Село расположено на границе 30-ти километровой Чернобыльской зоны, по периметру ограждено металлической проволокой и охраняется контрольно-пропускными пунктами, один из которых находится в Дитятках.

В конце двадцатого столетия на территорию отчуждения были завезены лошади Пржевалського для дальнейшего их размножения и восстановления растительного покрова.

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Совместно с жителями села те вернули лошадей в их ареал обитания.