97-летняя женщина почти всю жизнь работает в одной больнице: вот ее секрет счастливой карьеры

Женщина говорит, что это не просто ее работа, а призвание и дело жизни.

97-летняя Грейс Карр почти 80 лет своей жизни посвятила работе в одной больнице, и даже сейчас не планирует прекращать свою деятельность. Она начала свой путь еще в 1944 году, во время Второй мировой войны, поступив в школу медсестер больницы Святого Сердца в Аллентауне, штат Пенсильвания, когда ей было всего 17 лет, пишет CNBC.

Грейс всегда мечтала стать медсестрой, еще с детства, когда часами играла в "доктора" с братом, обертывая кукол бинтами. После восьми десятилетий работы и волонтерства, ее присутствие в больнице стало неизменной частью этого заведения, которое она ласково называет "Сердцем".

В 1989 году Грейс ушла с должности медсестры и через три года вышла на пенсию, но уже в 1993 году вернулась как волонтер после смерти своего мужа. Она посвятила более 6000 часов волонтерской деятельности, помогая пациентам, принося им воду и цветы, и поддерживая их во время процедур.

Видео дня

Карр всегда знала, что ее жизнь будет связана с больницей, и отмечает, что хорошее здоровье позволяет ей продолжать помогать. Видеть, как жизнь проявляет и свои лучшие, и свои тяжелые стороны - это то, что научило ее стойкости и любви к своей профессии. За время своей долгой карьеры она испытала как радости, так и боль, но именно глубокие человеческие связи и радостные моменты, такие как рождение ребенка или успешная операция, давали ей силу продолжать.

Ее секрет к долгой и счастливой карьере прост: найдите работу, где вы будете рядом с людьми, которых цените. Грейс говорит, что именно отношения с коллегами сделали ее работу особенной. Ее совет перекликается с исследованием Гарварда, которое показало, что позитивные отношения на работе делают людей счастливее и снижают стресс.

Для Грейс Карр ее работа медсестрой всегда была больше, чем просто профессия - это ее настоящее призвание.

Ранее УНИАН писал, что названы 10 проблем, которые возникают только у умных людей.

Вас также могут заинтересовать новости: