Украинцы не умеют жить по доходам

Украинцы люблят жить красиво, а потому переплачивать, уверяет издание “Власть денег”. А это - главный фактор роста цен в стране. Жить по доходам украинцы не умеют, потому что любят покупать все самое лучшее, новое и дорогое.

Это хорошо понимают производители и продавцы, поэтому постоянно повышают цены. В среднем же, по подсчетам еженедельника, киевская семья переплачивает за товары и услуги 15 тысяч гривен в год.

Чем ниже уровень и статус, тем больше жажда роскоши. Если ее не удовлетворять, человек начинает отбирать желаемое силой, мстить богатым или направлять агрессию на себя.

ICTV