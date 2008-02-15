Украинцы не умеют жить по доходам
10:22, 15 февраля 2008Курьёзы
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Чем ниже статус, тем больше жажда роскоши
Украинцы люблят жить красиво, а потому переплачивать, уверяет издание “Власть денег”. А это - главный фактор роста цен в стране. Жить по доходам украинцы не умеют, потому что любят покупать все самое лучшее, новое и дорогое.
Это хорошо понимают производители и продавцы, поэтому постоянно повышают цены. В среднем же, по подсчетам еженедельника, киевская семья переплачивает за товары и услуги 15 тысяч гривен в год.
Чем ниже уровень и статус, тем больше жажда роскоши. Если ее не удовлетворять, человек начинает отбирать желаемое силой, мстить богатым или направлять агрессию на себя.
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