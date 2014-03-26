В Нью-Йорке выбрали самые вонючие детские кроссовки

В Нью-Йорке состоялся конкурс для детей и подростков, в ходе которого были выбраны самые вонючие, прелые и развалившиеся кроссовки, сообщает Lenta.ru со ссылкой на CBS. Победителями стали ботинки 12-летней Джордан Армстронг ил Лас-Крусеса, штат Нью-Мексико.

По словам девочки, вот уже два года она ходит в своих кроссовках повсюду: в школу, на игровую площадку и даже ложится в них спать. Джордан заявила, что хотела бы, чтобы ее ноги прекратили расти, и тогда она сможет носить свою обувь всегда. Какой размер носит юная американка сейчас, не уточняется.

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За победу в конкурсе на самую вонючую пару кроссовок боролись семь пар обуви, привезенные своими хозяевами из разных штатов. В финал попали кроссовки детей из Нью-Мексико, Аляски, Иллинойса, Коннектикута, Джорджии и Мичигана. Степень «разложения» обуви определяло компетентное жюри.

Конкурс на самые прелые и развалившиеся кроссовки впервые провели еще 39 лет назад. Он был организован владельцем магазина спорттоваров, который хотел таким образом разрекламировать новую линию поступивших в продажу кроссовок.