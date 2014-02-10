Три тысячи японок объявили секс-бойкот мужчинам, голосовавшим за губернатора Токио
В Японии группа женщин угрожает «секс-забастовкой» мужчинам, отдавшим свой голос за нового губернатора Токио
Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на британскую The Daily Mail.
Поводом для объявления секс-бойкота послужило сексистское высказывание нового губернатора Токио Ёити Масудзоэ в интервью мужскому журналу.
Бывший министр здравоохранения высказал мнение о том, что женщины не пригодны для работы в правительстве, так как не могут принимать правильных решений в период менструации. Политик полагает, что в такие периоды женщины становятся «иррациональными».
Читайте такжеВладельцы 200 нью-йоркских ресторанов объявили бойкот русской водкеВместе с тем, несмотря на усилия инициативной группы, в воскресенье Ёити Масудзоэ выиграл губернаторские выборы.
В настоящее время число участников группы в Twitter, объявившей бойкот, превысило три тысячи человек.