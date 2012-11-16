На Майдане в Киеве уже начали устанавливать новогоднюю елку

На Майдане Незалежности в Киеве уже начали собирать новогоднюю елку.

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Клумбу, на которой традиционно устанавливают новогоднее дерево, обносят фанерного оградой, сообщает ТСН.

В этом году проектировщики будут строить по-новому: изнутри, с помощью специальных мембранных этажей.

Новогодняя елка на Майдане должна зажечь свои огни ровно через месяц.