Американская компания продает пылесос за 1 миллион долларов (фото)

Американская компания GoVacuum объявила о продаже новой модели пылесоса по баснословной для обычной бытовой техники цене - 1 миллион долларов; дороговизна устройства для уборки грязи и пыли объясняется золотым покрытием корпуса, передает РИА Новости.

Золотой пылесос - это полностью функциональный электрический пылесос, корпус которого сделан из металла и покрыт 24-каратным золотом.

Согласно фотографии на сайте производителя, из черного металла сделаны колеса пылесоса, рычаг режима переключения и рукоятка ручки, весь остальной корпус устройства сияет желтым драгоценным металлом.

«Если вы разборчивый человек, у которого есть яхта в океане, редкий автомобиль в гараже напротив частного самолета, вы подходящий клиент для покупки самого эксклюзивного из когда-либо созданных продуктов - пылесоса модели GV62711, сделанного из золота», - говорится на сайте компании.

К пылесосу прикреплен сделанный из шерсти зеленый мешок для забора пыли. Вес пылесоса составляет 7,2 килограмма.

Производитель отмечает, что таких пылесосов будет выставлено на продажу всего 100 штук в мире. Пылесосы производятся в Китае, а их обработка золотом уже осуществляется в американском городе Кенсингтон (штат Мэриленд).