Шесть человек пытались захватить самолет с помощью костыля

«Угонщики» являются уйгурами по национальности, а вместо оружия они использовали сломанный костыль, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ .

В пятницу была предотвращена попытка захвата самолета авиакомпании Tianjin Airlines, выполнявшего рейс Хотан (китайское Хэтянь) - Урумчи. На борту находились 92 пассажира и девять членов экипажа. Шесть человек, попытавшихся захватить самолет, были обезврежены, при этом ранения получили семь человек. После неудавшейся атаки, борт вернулся в аэропорт вылета.

"Все шестеро захватчиков по национальности уйгуры, они предприняли попытку ворваться в кабину, используя в качестве оружия сломанный костыль, но были остановлены пассажирами и экипажем", - приводит газета слова сотрудницы Синьзцянского информационного центра Хоу Ханьмина. По ее словам, расследование продолжается и пока не ясно, связаны ли захватчики с какой-либо террористической организацией.

На территории Синьцзян-Уйгурского автономного района действует группировка "Восточный Туркестан", которую китайские власти причисляют к террористическим группам и подозревают в связях с "Аль-Каидой". Ее члены и сторонники выступают за независимость СУАР, ведут "сепаратистскую, экстремистскую и террористическую деятельность", считают в Китае.