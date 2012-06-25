Умерла последняя гигантская галапагосская черепаха
09:23, 25 июня 2012Курьёзы
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Скончалась последняя гигантская галапагосская черепаха вида Geochelone abingdoni по кличке Одинокий Джордж
|Черепаха была символом национального парка
"Одинокого Джорджа, который уже не двигался, обнаружил один из наших сотрудников, - заявил глава Галапагосского национального парка Эдвин Наула. - Его жизненный цикл подошел к концу".
Одинокий Джордж был обнаружен в 1972 году на острове Пинта, принадлежащем к группе Галапагосских островов. Ученые почти 20 лет безуспешно пытались получить от него потомство, подыскивая ему самок близких к Geochelone abingdoni видов.
Причины смерти Одинокого Джорджа, как ожидается, установит посмертная экспертиза. Предполагалось, что черепахи вида Geochelone abingdoni могут жить около 200 лет.
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