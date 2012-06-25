Умерла последняя гигантская галапагосская черепаха

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters. Черепаха была символом Галапагосского национального парка. Ей было около 100 лет.

"Одинокого Джорджа, который уже не двигался, обнаружил один из наших сотрудников, - заявил глава Галапагосского национального парка Эдвин Наула. - Его жизненный цикл подошел к концу".

Одинокий Джордж был обнаружен в 1972 году на острове Пинта, принадлежащем к группе Галапагосских островов. Ученые почти 20 лет безуспешно пытались получить от него потомство, подыскивая ему самок близких к Geochelone abingdoni видов.

Причины смерти Одинокого Джорджа, как ожидается, установит посмертная экспертиза. Предполагалось, что черепахи вида Geochelone abingdoni могут жить около 200 лет.