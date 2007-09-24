Власти Австралии активизируют борьбу с тунеядством

Правительство Австралии хочет усложнить процесс получения пособий по безработице.

Особое внимание будет уделено прибрежным городам, где, по мнению чиновников, многие люди не стремятся искать работу, предпочитая жить на высокие социальные дотации, загорать на пляже и кататься на серфе.

По словам Андрю Робба, министра, занимающегося в правительстве Джона Говарда вопросами трудоустройства и переподготовки кадров, средний уровень безработицы в Австралии сейчас составляет 4,2%, однако в некоторых районах он достигает 10%. "У нас спрос на рабочую силу превышает предложение, а в прибрежных городах остается много безработных",- недоумевает Робб.

По его мнению, есть прямая зависимость между безработицей и близостью города к побережью.

В Австралии пособия выплачиваются целиком из государственных средств и в зависимости от возраста и материального положения безработного они могут достигать 210 австралийских долларов (180 долларов США) в неделю.

Также социальные органы в некоторых случаях готовы выплачивать безработному 51 доллар в неделю для аренды жилья.

Правительство намерено усложнить процесс получение дотаций и обязать безработных выполнять социальную работу.

Экономика Австралии стабильно растет на протяжении последних 15 лет, и дефицит рабочей силы является основным сдерживающем фактором роста.

Например за последние несколько месяцев бизнес создавал около 1000 рабочих мест в день.

В таких условиях правительству не остается ничего другого, как привлекать иностранную рабочую силу, причем не только низкоквалифицированных специалистов, но и профессионалов в области медицины и финансов.

Би-Би-Си