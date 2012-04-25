Частный дом 70 лет стоял на 50-килограммовой авиабомбе

Как сообщил УНИАН работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей Уланов, опасную находку уничтожили вчера, 24 апреля.

По его словам, "авиационную бомбу ФАБ-50 выявили накануне во время проведения весенне-полевых работ жители упомянутого села, на территории частной усадьбы мужчины пахали землю и наткнулись на неизвестный металлический предмет, похожий на авиабомбу» . На место опасной находки были вызваны спасатели.

Как выяснилось позже, на огороде еще совсем недавно стоял деревянный дом, который впоследствии снесли. „Дом весь свой век простоял на «пороховой бочке», после этого земля обрабатывалась хозяевами вручную, и только трактор выявил опасную находку через 70 лет после боевых действий, которые велись на территории области во время Второй мировой войны”, - сказал С.Уланов.