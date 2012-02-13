Винный погреб создателя грузинского коньяка объявлен культурным наследием
07:25, 13 февраля 2012Курьёзы
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Решение министерства
Винный погреб создателя первого грузинского коньяка объявлен в Тбилиси памятником культурного наследия.
Так решило министерство культуры страны. Погреб находится в составе комплекса жилого дома Давида Сараджишвили, известного грузинского промышленника, который в конце 19-го столетия дал начало классическому коньячному производству в Российской империи.
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