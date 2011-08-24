В Брюсселе отметили День Независимости Украины (фото)

В Брюсселе состоялись мероприятия по случаю Дня Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, утром 24 августа Европейская ассоциация украинцев передала представителям муниципалитета Брюсселя копию костюма князя Ярослава Мудрого для символа Брюсселя - скульптуры Manneken Pis («Писающий Мальчик»), изготовленную в «Парке Киевская Русь».

Самая молодая украинская оперная певица, 10-летняя Саломея ЛУКЬЯНЕЦ, презентовала костюм и поздравила собравшихся песней.

С двадцатилетием Независимости Украины всех присутствующих поздравил организатор акции в Брюсселе - президент Европейской ассоциации украинцев Алексей ТОЛКАЧЕВ.

«Украина состоялась, она независима, уже является Европой, будет членом Евросоюза, и все будет в порядке», - сказал А.ТОЛКАЧЕВ.

Потом делегация праздничным шествием прошла по улицам города к площади перед памятником.

«Сегодняшний праздник символизирует для нас единенье стран - Украины и Бельгии для того, чтобы консолидировать наши отношения. Костюм выполнен в фольклорном стиле, который рассказывает многое об Украине. Посмотрите на желтый цвет - он символизирует пшеницу, красный - это дружба, голубой - понимание. Все цвета радуги присутствуют в костюме, и он символизирует радость», - отметил в комментарии УНИАН директор церемоний Ордена друзей Manneken Pis Марк ЯМБО.

«Мы знаем, что сегодня день двадцатилетия Независимости Украины. Очень много рассказывают об Украине, и я хотел бы увидеть Украину своими глазами, почувствовать ее традиции. Я знаю об Украине, в прошлом году от Украины тоже наряжали Мальчика. Для нас очень важно жить, наслаждаться жизнью, познавать другие культуры», - сказал М.ЯМБО.

По его мнению, чтобы сделать свое государство действительно европейским, нужны усилия самих украинцев, «от Брюсселя это не зависит».

*** Традиция одевания Manneken Pis в различные костюмы существует уже более 300 лет и берет свое начало от курфюрста Баварии Максимилиана II Эммануила, который в 1698 году подарил первый наряд для статуи. Дальше традицию продолжил король Франции Людовик XV, передав Брюсселю костюм из золотой парчи. На сегодняшний день у скульптуры есть уже около 1 тысячи костюмов, презентованных представителями разных народов.

Украинцы впервые приняли участие в одевании Manneken Pis в 2007 году, когда Европейская ассоциация украинцев подарила Брюсселю костюм украинского казака. С тех пор отмечать таким образом День Независимости Украины стало традицией.