Принц Уильям с женой подают британцам пример экономии

Принц Уильям и его жена Кэтрин подали британцам пример экономии, воспользовавшись услугами бюджетного авиаперевозчика Flybe. На глазах у изумленных пассажиров они в прошлое воскресенье, 31 июля, сели в самолет, который готовился к вылету из аэропорта Эдинбурга.

Герцогская чета провела несколько дней в политическом и культурном центре Шотландии, где они приняли участие в церемонии бракосочетания старшей из внучек королевы Великобритании Елизаветы II - 30-летней Зары Филлипс и профессионального игрока в регби 32-летнего Майка Тиндалла.

Прежде чем подняться на борт самолета, Уильям и Кейт Миддлтон прошли все необходимы проверки, предусмотренные службами безопасности аэропорта.

Как сообщили местные СМИ, путешествие герцогини Кембриджской и ее мужа, судя по всему, проходило также в весьма демократической обстановке.

На время полета они, вполне вероятно, расположились в салоне вместе с другими пассажирами. В соответствии с политикой авиакомпании, отдельная зона для путешествующих первым классом не предусмотрена.

Конечным пунктом перелета для Уильяма и Кейт, вероятнее всего, был аэропорт Манчестера. Принц служит пилотом поисково-спасательного вертолета на базе королевских ВВС в расположенном поблизости местечке Энглси.

"Герцог и герцогиня Кембриджские живут неподалеку - в Северном Уэльсе. И потому мы надеемся, что сможем чаще видеть их на наших рейсах и сможем предложить свои услуги в качестве международного аэропорта, который обслуживает данный регион", - заявили в пресс-службе воздушной гавани.

Британские СМИ уточнили, что минимальная стоимость билета на самолет этой авиакомпании, выполняющей рейс из Эдинбурга в Манчестер, составляет около 37,99 фунтов стерлингов (около 61,8 доллара).

ТСН

Пассажиры самолета были очень удивлены...