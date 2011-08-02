В субботу в Киеве - десять ярмарок (адреса)

В субботу, 6 августа, в Киеве пройдут десять сельскохозяйственных ярмарок, на которых будет широко представлена продукция фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий Киевской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Главное управление внутренней торговли и бытового обслуживания населения Киевской городской государственной администрации.

Ярмарки пройдут: в Голосеевском районе на ул. Бурмистенко (в пределах улиц Васильковской и Ломоносова); в Дарницком районе - на Днепровской набережной, 18; в Деснянском районе - на ул. маршала Жукова (в пределах просп. Лесного и ул. Волкова); в Днепровском районе - на бульваре Труда, 5-9; в Оболонском районе - на ул. Л.Гавро, 1-9; в Печерском районе - на пл. Леси Украинки, 1; в Подольском районе - на ул. Межевой, 25; в Святошинском районе - на углу ул. Наумова и Подлесной; в Соломенском районе - на ул. Пулюя, 5; в Шевченковском районе - на ул. Воровского, 1-7.

На ярмарках потребителям в широком ассортименте будут предложены разнообразные продукты питания практически со всех регионов Украины. По данным мониторинга, продукция на ярмарках реализуется по ценам на 10-15% ниже, чем в розничной торговой сети и на рынках города.