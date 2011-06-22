«Укрзализныця» объявила конкурс на название скоростных поездов производства "Hyundai ROTEM», а также на оригинальное название предприятия скоростного движения, которое планируется создать в «Укрзализныце», и его логотипа (фирменного знака).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель гендиректора «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО.

По его словам, название и логотип должны ассоциироваться с железнодорожным транспортом, государством Украина и скоростным движением. «Чтобы название соответствовало нашему профилю, нашей жизни, нашей действительности», - сказал Л.ЛОБОЙКО.

Конкурс будет проходить 1 месяц — с 23 июня по 23 июля т.г.

Каждый участник может подать неограниченное количество вариантов названий компании, поездов и эскизов логотипов, которые следует направлять на электронный адрес: euro2012@uz.gov.ua или по адресу: ул. Тверская, 5, г. Киев-150, МПС 03680 с пометкой «На конкурс».

Победителей ждет награда в размере 10 тыс. грн. по каждой номинации и приглашение на презентацию открытия скоростного движения межрегиональных поездов "Hyundai», которые будут курсировать на маршрутах Киев-Харьков, Киев-Львов и Киев- Донецк.

«Создана комиссия, которую я возглавил и которая определит победителей в каждой номинации», - отметил Л.ЛОБОЙКО. По его словам, круг участников конкурса также ничем не ограничен.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 г. Южная железная дорога подписала контракт с компанией "Hyundai Corporation» на поставку 10 новых межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации для внедрения в Украине скоростного железнодорожного движения. В соответствии с контрактом, 6 электропоездов будут поставлены до Евро-2012, еще 4 – после проведения чемпионата. Поезда будут способны развивать скорость до 160 км/ч, что является первым шагом на пути внедрения высокоскоростного пассажирского движения в Украине.

«Укрзализныця» рассчитывает получить первый поезд «Hyundai» с опережением графика — к началу марта 2012 года.