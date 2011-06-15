Фирташ выступил перед Меркель

Глава Объединенного движения работодателей Украины, глава Совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий ФИРТАШ уверен, что решить глобальную проблему безработицы среди молодежи можно лишь через эффективный диалог бизнеса, правительств и профсоюзов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Объединенного движения работодателей Украины, об этом Д.ФИРТАШ сказал в ходе 100-й конференции Международной организации труда в Женеве.

На глобальной проблеме безработицы среди молодежи, достойной оплате труда рабочих, которые трудятся на дому, дефиците специалистов с необходимыми навыками и квалификацией акцентировали внимание участники форума, среди них – канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, президент Индонезии Сусило Бамбанг ЮДОЙОНО, главы делегаций работодателей, правительств и профсоюзов других стран.

В частности, глава Объединенного движения работодателей Украины Д.ФИРТАШ подчеркнул важность общей политики относительно минимизации безработицы. Он отметил, что ее можно сформировать лишь сообща: правительством, работодателями и профсоюзами. «Мы рассматриваем этот вопрос шире. Нам необходимо не только создавать рабочие места, но и готовить кадры для этих рабочих мест», - сказал Д.ФИРТАШ, выступая с трибуны конференции Международной организации труда. По его словам, для того, чтобы обеспечить эффективную подготовку кадров, работодатели Украины разработали проект национальной рамки квалификации, которая позволит обеспечить потребности экономики специалистами с необходимыми знаниями и навыками. Д.ФИРТАШ отметил, что украинские работодатели содействуют популяризации науки, повышению качества изучения естественных наук. «Содействуя формированию новой генерации специалистов, мы создаем основу для инновационного развития экономики Украины», - подчеркнул Д.ФИРТАШ.

Согласно данным МОТ, в 2009 году безработными были 81 млн. из 620 млн. молодых людей 15-24 лет. В Украине безработица молодежи имеет огромные масштабы - молодежь в возрасте до 28 лет составляет около 35% от числа фактически безработных граждан Украины и около 20 % - среди официально зарегистрированных безработных.

Канцлер Германии А.МЕРКЕЛЬ также акцентировала внимание на необходимости эффективного взаимодействия бизнеса, правительства и профсоюзов в вопросах выработки общей политики по минимизации безработицы. По ее словам, Германия поддерживает диалог и партнерство, а также осознает определяющую роль социального партнерства в вопросе обеспечения стабильности в развивающихся странах. А.МЕРКЕЛЬ отметила, что необходимо «дать перспективу молодым людям, которые хотят работать».

Выступая на конференции МОТ президент Индонезии С.Б.ЮДОЙОНО отметил, что работодателям всего мира необходимо создавать новые рабочие места для молодых людей. По его словам, в этом вопросе, а также в вопросе преодоления последствий глобального экономического кризиса очень важны скоординированные действия правительств, бизнеса и профсоюзов. «Показательным примером было то, что правительство, корпоративный сектор и рабочие в Индонезии работали вместе над минимизацией безработицы», - сказал он и отметил, что, как следствие, Индонезия одной из первых вышла из экономического кризиса.

В конференции Международной организации труда, которая проходит в Женеве 1-17 июня, принимают участие более 4,4 тысяч делегатов из 183 стран мира. Международная организация труда была создана в 1919 году и является крупнейшей площадкой в мире, на которой обсуждаются вопросы развития рынка труда и занятости населения.