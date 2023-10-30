Врач объясняет, почему правильное количество полезных жиров полезно для вас

Многие люди пытаются понять, как правильно питаться, контролировать свой вес и предотвратить такие заболевания, как диабет и гипертония. Немного профилактики и здоровый образ жизни - это всегда лучший выход, но не стоит забывать о "полезных жирах".

Врач напомнил, что жиры играют важную роль в нашем питании, и они необходимы организму для нормального функционирования, но потреблять жиры нужно правильно. Человек набирает вес, если потребляем больше калорий, чем сжигаем, и неважно, откуда эти калории берутся.

При этом следует помнить, что жир содержит больше калорий на грамм, чем любой другой макронутриент. Это означает, что если вашему организму требуется 2000 калорий в день для сохранения прежнего веса, а вы потребляете 2000 калорий жира - например, не едите ничего, кроме бекона, - то вы не наберете вес, но это не означает, что вы питаетесь правильно.

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Очень важно придерживаться сбалансированного питания, особенно с возрастом. Исследования показывают, что американцы в возрасте 65 лет и старше питаются не так хорошо, как раньше. Одно из исследований, проведенное в рамках Национального исследования здоровья и питания, показало, что доля пожилых людей, питающихся некачественно, выросла с 51% в 2001 году до 61% в 2018 году.

Мы знаем, что недостаток в рационе основных питательных веществ может привести к хроническим заболеваниям, инвалидности и даже смерти пожилых людей, и жир является одним из таких питательных веществ.

Для поддержания здорового питания взрослые люди должны получать от 20 до 35% суточной калорийности за счет жиров. Жиры - это питательные вещества, необходимые организму для усвоения витаминов A, D и E, которые поддерживают прочность наших костей, нормальную работу органов и иммунной системы.

При этом врач назвал пять продуктов с высоким содержанием полезных жиров:

Авокадо

Этот сочный фрукт относится к продуктам растительного происхождения, содержащим наибольшее количество жиров. Он состоит примерно на 67% из мононенасыщенных жиров, которые способствуют повышению уровня хорошего холестерина и снижению уровня плохого холестерина и триглицеридов. Это отличный источник клетчатки и низкого содержания углеводов, что делает его незаменимым для людей, страдающих диабетом. Он богат витаминами B, C, E и K, а также калием, магнием и фолиевой кислотой.

Лосось

Богатый омега-3 жирными кислотами лосось считается "суперрыбой". Полиненасыщенные жиры, содержащиеся в лососе, предотвращают свертывание крови, которое может привести к инфаркту, а также защищают от нерегулярного сердцебиения, которое может стать причиной внезапной смерти. Лосось является источником полезного животного белка и содержит мало насыщенных жиров и холестерина. К другим видам рыбы, обладающим этими свойствами, относятся арктический голец, скумбрия и анчоусы.

Семена чиа

Исследования показывают, что регулярное потребление омега-3 жирных кислот является ключом к поддержанию здоровья мозга, и семена чиа могут помочь в этом. Они считаются суперпродуктами, поскольку богаты омега-3 и являются хорошим источником белка, кальция, фосфора и цинка. Их употребление приводи к уменьшению аппетита, снижению уровня холестерина и улучшению состояния кишечника.

Миндаль

Как и другие орехи, миндаль богат мононенасыщенными жирами. Исследования показали, что употребление орехов способствует уменьшению воспаления и снижению инсулинорезистентности. Миндаль, в частности, связан со здоровьем сердца, поскольку он способствует снижению уровня общего холестерина и ЛПНП и обладает антиоксидантными свойствами. Однако следует помнить, что он высококалориен.

Оливковое масло

Оливковое масло богато мононенасыщенными жирами и содержит мало насыщенных жиров. Польза оливкового масла для здоровья обусловлена его противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Исследования показали, что у людей, потребляющих больше оливкового масла, снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и слабоумия. Оливковое масло входит в число масел, рекомендованных Американской кардиологической ассоциацией, наряду с рапсовым, кукурузным, арахисовым, сафлоровым, соевым, подсолнечным, маслом авокадо, виноградным и кунжутным.

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