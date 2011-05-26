В УНИАН расскажут, как воспитать железную волю

В пятницу, 27 мая, в информационном агентстве УНИАН в рамках работы Лаборатории «Сделай себя сам» состоится публичный дискурс «Как воспитать железную волю».

Как сообщил модератор дискурса – автор серии книг «Стратегии гениев» Валентин БАДРАК, о собственных методиках воспитания воли расскажут специально приглашенные гости – известный украинский скульптор Олег ПИНЧУК и олимпийский чемпион по плаванью Денис СИЛАНТЬЕВ. Также ожидается участие психологов, тренеров, специалистов йоги и журналистов.

«Железная воля является тем качеством характера, в котором в настоящее время больше всего нуждаются украинцы», – считает В.БАДРАК. По его словам, с целью приобщения соотечественников к процессу воспитания железной воли он инициировал проведение публичного дискурса в УНИАН на базе совместно созданной в марте этого года постоянно действующей Лаборатории «Сделай себя сам».

В.БАДРАК, указывая на различные аспекты воли, утверждает, что, к примеру, на национальном уровне железная воля нужна украинцам для освобождения от зависимости от влияния лидеров ряда иностранных государств, для создания собственно украинского оружия, в частности, национального ракетного комплекса. Он отмечает, что на индивидуальном уровне железная воля поможет каждому преодолеть любые кризисы и достичь желаемой цели.

Как отметил В.БАДРАК, достойными примерами для воспитания воли могут стать люди, противостоящие болезни или смерти. Валентин Дикуль, который сумел преодолеть почти невозможное, – перелом позвоночника. Писатель Франц Кафка, который творил, умирая от туберкулеза, и мог за одну ночь написать целое произведение. Зигмунд Фрейд, который 16 лет противостоял раку.

«Жизненная история Уолта Диснея претендует на классику в области воспитания непреклонной воли. Каждое из его восьми полных поражений на арене рисованной мультипликации усиливало очаг применения воли. Он становился миллионером и затем терял все, включая права на свои произведения. Так, работая над полнометражным мультипликационным фильмом «Белоснежка и семь гномов», Дисней довел идею до абсолюта воли: он ночевал в студии, отбросил всякое общение, отставил на задний план даже семью, сумел выбить из Банка Америки пять миллионов долларов. Зато выход «Белоснежки» на экраны ознаменовал начало «Золотого Века Диснея», - рассказывает В.БАДРАК.

В качестве примечательных примеров воспитания он воли приводит и других всемирно известных людей. Так, например, Вольтер произвел на свет 100 томов. Джеку Лондону 644 раза на протяжении пяти лет возвращались рассказы, не принятые редакциями. Айвазовский написал в течение жизни более 5 тысяч полотен, Пикассо оставил после себя 20 тысяч работ, Ван Гог писал картины до полного изнеможения, до обмороков. Никола Тесла спал по два часа в сутки, а все остальное время занимался изобретательством. Брюс Ли занимался совершенствованием собственной боевой системы по 4-6 часов в день, добившись немыслимой концентрации энергии и скорости движения человеческого тела. Поистине невероятную волю демонстрировал Фридрих Ницше: одолеваемый бесчисленными болезнями, философ работал за письменным столом по десять часов в сутки.

По мнению организатора дискурса, при помощи гений-терапии или использования концентрированного ряда выдающихся личностей каждый человек способен развить собственную волю до уровня реализации планов любого масштаба.

В.БАДРАК выразил уверенность, что в ходе дискурса участники получат и обсудят ряд практических рекомендаций и утилитарных рецептов по тематике развития воли. Форма открытого диалога участников позволит задать адресные, конкретные вопросы экспертам, высказать собственную точку зрения, сфокусировать внимание на конкретные проблемы, с которыми сталкиваются люди при движении к цели.

Более подробно об участии в дискурсе можно узнать здесь