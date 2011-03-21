В Украине напечатали первую «зеленую» газету

Печать англоязычного еженедельника Kyiv Weekly переведена на бумагу вторичной переработки, сообщили УНИАН в пресс-службе холдинга «Эволюшен Медиа».

Таким образом газета инициировала в Украине кампанию в сфере периодической печати, целью которой является обеспечение рационального использования мировых природных ресурсов и сокращение глобального уровня загрязнения окружающей среды.

«Мы приглашаем всех издателей печатных СМИ в Украине последовать нашему примеру и перевести печать своих изданий на бумагу вторичной переработки. Мы просим читателей газет и журналов не выбрасывать их после прочтения, а сдавать в пункты приема макулатуры, чтобы беречь от вырубки леса – все более сокращающиеся зеленые легкие планеты», - говорит генеральный директор холдинга «Эволюшен Mедиа” Юлия ЛИТВИНОВА.

*** Еженедельник Kyiv Weekly издается в Киеве с 2001 года. Разовый тираж 25 тыс. экземпляров распространяется в Украине и за рубежом. Начиная с №10(420) от 11 марта 2011 года, газета печатается на бумаге вторичной переработки и снабжена логотипом зеленого цвета «Printed on recycled paper».

Холдинг «Эволюшен Медиа» является издателем еженедельников «Комментарии:», Weekly.UA, Kyiv Weekly, Интернет-порталов Comments.ua и UGMK.info, а также фотоинформационного агенства PHL.