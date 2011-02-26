Проводы зимы: в Чернигове сварят 100 литров борща

В Чернигове во время традиционного праздника «Проводы зимы» 27 февраля впервые пройдет фестиваль борща.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель городского председателя Чернигова Анна РОМАНОВА.

По ее словам, организаторы решили привнести изюминку в проводы зимы в Центральном парке культуры и отдыха, которые так любят жители Чернигова.

«Во время Первого фестиваля борща в Чернигове будут соревноваться две команды», - сказала А.РОМАНОВА. Она уточнила, что одна из команд будет представлять черниговское кафе, а другая коммунальное предприятие общественного питания. Обе команды должны приготовить 100 литров борща, которым после оценок жюри, будут угощать всех желающих.

Кроме того, в парке будет представлена выставка скульптур из льда и снега, изготовленных учениками общеобразовательных школ Чернигова. Будет работать выставка местных мастеров народно-декоративного искусства, будут проводиться выступления фольклорных коллективов, а также разные конкурсы, соревнования.