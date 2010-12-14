Межпарламентская ассамблея СНГ поддержит фестиваль в украинском селе

Межпарламентская ассамблея стран СНГ в 2011 году поддержит проведение четвертого международного фестиваля культуры и истории «Парк Киевская Русь» (село Копачев Обуховского района Киевской области).

Об этом в комментарии УНИАН заявил генеральный секретарь - руководитель секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ Михаил КРОТОВ, ссылаясь на постановление Совета МПА СНГ, подписанное председателем Совета Сергеем МИРОНОВЫМ.

Как уточнил М.КРОТОВ, проект «Парк Киевская Русь» поддерживает Постоянная комиссия Межпарламентской ассамблеи стран СНГ по культуре, информации, туризму и спорту.

В частности, комиссией принято решение оказывать поддержку в проведении фестивалей, в которых принимают участие клубы исторической реконструкции, музыкальные и театральные коллективы из Украины, России, Беларуси и других стран СНГ.

«Роль и значение Киева в странах Содружества – особое. Это столица древнерусского государства и цивилизации восточных славян. «Парк Киевская Русь» воссоздает период, когда Русь приняла православие. Для России, Украины, Беларуси и других стран – это очень важный период. Кроме того, известно, что Киев имел связи с поволжскими народами, с азиатскими народами – это ключевая линия в плане общей истории», - заявил М.КРОТОВ.

Говоря о поддержке проекта «Парка Киевская Русь», представитель Межпарламентской ассамблеи отметил его популярность среди клубов исторической реконструкции и творческих коллективов России, Беларуси, всех стран СНГ.

«Молодежи, которая активно участвует в фестивалях, турнирах, становится все больше. Парк пропагандирует интерес к нашей истории через историю Киевской Руси», - отметил М.КРОТОВ.

По его словам, в Межпарламентской ассамблее стран СНГ принято решение направлять свои делегации на фестивали «Парка Киевская Русь» в 2011 году и предоставлять призы победителям различных турниров.

«В этом году наши делегаты приезжали в воссоздаваемый в Парке Киевский Детинец, участвовали в мероприятиях. Не всякий проект получает поддержку Межпарламентской ассамблеи. Мы будем поддерживать такие проекты, так как считаем, что это поддержка нашей общей истории», - подытожил М.КРОТОВ.

В свою очередь автор проекта «Парк Киевская Русь», президент благотворительной организации «Славянский фонд» Владимир ЯНЧЕНКО отметил, что такое сотрудничество принесет пользу как Украине, так и всем странам СНГ, так как Парк – уникальная площадка для культурного диалога между народами Украины и Содружества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Парка Киевская Русь», в 2011 году в Центре культуры и истории запланировано проведение около 10 фестивалей. Тематику нового фестивального года организаторы планируют презентовать в начале февраля 2011 года.