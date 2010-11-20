Папа Римский разрешил использовать презервативы
20:00, 20 ноября 2010Курьёзы
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"До чего дошел прогресс.."
Использование презервативов допустимо в определенных случаях, пишет папа римский Бенедикт XVI в своей новой книге, которая выходит в свет на следующей неделе.
В частности, согласно папе, использование презервативов может стать первым шагом к морализации, однако, все же не является панацеей, которая помогла бы покончить со СПИДом, отмечает Reuters
Таким образом, Бенедикт XVI стал первым папой римским, который заговорил о возможности использования презервативов для борьбы со СПИДом.
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