Папа Римский разрешил использовать презервативы

Использование презервативов допустимо в определенных случаях, пишет папа римский Бенедикт XVI в своей новой книге, которая выходит в свет на следующей неделе.

В частности, согласно папе, использование презервативов может стать первым шагом к морализации, однако, все же не является панацеей, которая помогла бы покончить со СПИДом, отмечает Reuters

Таким образом, Бенедикт XVI стал первым папой римским, который заговорил о возможности использования презервативов для борьбы со СПИДом.

Газета.ру