Ватикан признал в Гомере Симпсоне католика

Официальный печатный орган Католической церкви L`Osservatore Romano назвал американский сериал «Симпсоны» одной из немногих телепрограмм, в которых вера, религия и вопросы о Боге являются «долгоиграющими» темами.

«Немногие знают, и он делает все, чтобы скрыть это, но Гомер Симпсон – католик», - говорится в статье.

Издание отмечает, что и его сын Гомера также является католиком. Помимо прочего L`Osservatore Romano указывает, что Симпсоны приносят молитву Богу перед приемом пищи, и верят в жизнь после смерти

Газета.ру