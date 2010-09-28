«Аристофанычи» похвастают интересными поступлениями

29 сентября в 13.00 в Киеве состоится пресс-конференция, посвященная проведению Фестиваля политической сатиры «Аристофанычи-2010».

Об этом УНИАН сообщили организаторы фестиваля.

Присутствующим будут продемонстрированы наиболее интересные работы, которые уже пришли на конкурс. Также участники пресс-конференции после ее окончания вместе с журналистами разошлют факсы всем известным политическим партиям с просьбой профинансировать фестиваль.

Пресс-конференция состоится в “Клубе Друзей Эрика” по адресу: Киев, ул. Урицкого, 1-А (развлекательный комплекс “Ультрамарин”).

Телефоны: 096-206-70-31, 066-22-66-780.

Как сообщал УНИАН, фестиваль состоится 31 октября в 22.01, в то время, когда страна начнет подсчитывать голоса на местных выборах и отмечать праздник Хэллоуин.

С положением о Фестивале и конкурсными работами можно ознакомиться на сайтах «СЮРРЖИК – Сатирический Публичный Сайт» http://surr.su и «Первый Междугородный Журнал «Триумф» http://t1.dp.ua. На конкурс уже пришло более ста работ в разных жанрах – визуальном, вербальном и мультимедийном – из Украины, Беларуси, России. Конкурс продолжается.

Информационные партнеры Фестиваля: http://unian.net, http://www.delfi.ua, www.obozrevatel.com.