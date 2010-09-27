ООН назначит ответственного за встречу инопланетян

В ООН может быть введена должность космического посла - официального лица, ответственного за процедуры приветствия представителей внеземных цивилизаций в случае установления с ними контакта. Об этом сообщает The Daily Mail.

Предполагается, что первым таким послом станет 58-летняя Мазлан Отман (Mazlan Othman), астрофизик из Малайзии, в настоящее время возглавляющая Агентство ООН по проблемам космического пространства (UN Office for Outer Space Affairs, UNOOSA). Она уже успела выступить с заявлением, в котором отметила, как важно разработать подробный протокол на случай контакта с инопланетянами.

"Несколько организаций усиленно работают над тем, чтобы установить связь с представителями внеземной разумной жизни, и есть надежда, что однажды это произойдет", - уверена Отман. "И мы должны быть готовы дать скоординированный ответ, такой, который предусмотрел бы все связанные с этим тонкости". По словам Мазлан Отман лучшей базой для подготовки такого ответа является ООН.

Как отмечает The Daily Mail, на следующей неделе Отман примет участие в конференции в Великобритании, посвященной проблемам, связанным с обнаружением внеземных цивилизаций. В частности, речь будет идти о том, как установить контакты с инопланетянами, и как реагировать на попытку инопланетян установить контакты с Землей.

По сведениям издания, идея создания должности космического посла еще должна получить одобрение Генеральной ассамблеи ООН.

Лента.ру