Украинские богатыри сдвинули с места 15-тонный МиГ-29

В субботу в Ивано-Франковске богатыри установили новый рекорд Украины, сдвинув с места 15-тонный МиГ-29.

Как передает корреспондент УНИАН, действо по установлению рекорда богатырями Прикарпатья проходило на военном аэродроме и посвящалось празднованию 70-летия авиационной части.

Два местных атлета протянули на максимальное расстояние самолет - истребитель МиГ-29, вес которого 15 тонн. Одним из силачей был финалист проекта “Народный богатырь” и участник турнира “Самый сильный человек Украины-2010” Назар ПАВЛИВ.

Два стронгмена сдвинули с места 15-тонный МиГ-29 и протянули на расстояние в 35 метров за полторы минуты.

По их словам, тяжелее всего было сдвинуть истребитель с места, с так называемой «мертвой точки».

Сам самолет для безопасности зрителей был без боеприпасов, лишь заправлен горючим. Стронгмены уже намереваются попробовать сдвинуть с места самолет потяжелее.

Справка УНИАН. Богатыри тащили истребитель, который защищает авиапространство Украины. МиГ-29 может преодолеть 250 километров за 3 минуты.