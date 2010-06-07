В центре Цюриха целый час ловили сбежавшего слона

Самка по кличке Сабу вырвалась на волю, когда её переводили в трейлер. Животное "прогулялось" по центру города и искупалось в озере. Прогулка слона, к счастью, не привела ни к каким разрушениям. Слониху сопровождали сотрудники местной полиции. Лишь спустя час после побега дрессировщику удалось уговорить Сабу вернуться в цирк.

Эхо Москвы