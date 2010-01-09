В Польше задержали украинского медведя, который «нарушил границу»

В польском Перемышле на границе Польши с Украиной задержали молодого медведя, который несколько часов «путешествовал» по улицам города.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным польских медиа, медведь, которому от одного до двух лет, скорее всего, попал в Польшу с Украины - убежал из частного зоопарка.

Городские власти заверили, что медведь, который появился в районе улицы Львовской, не нанес никакого вреда жителям Перемышля.

Охотникам пришлось несколько раз стрелять в зверя зарядами со снотворным, пока оно подействовало. Затем медведя доставили в городской приют для зверей.

В Польше живет более 100 медведей, свыше 90% из них - в Подкарпатском воеводстве (район, пограничный с Украиной).

Взрослый медведь весит около 300 килограммов и живет до 50 лет.

Он считается самым опасным хищником в Европе.