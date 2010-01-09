В Полтаве заработали светящиеся фонтаны

В Полтаве заработали фонтаны, однако вместо воды в них бьют «струи» из мерцающих лампочек. Необычное оформление фонтанов придумали работники КП «Полтававодоканал».

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор КП «Полтававодоканал» Валерий ЧЕНЧЕВОЙ.

«Главный инженер нашего предприятия Анатолий СЕРДЮК предложил включить фонтаны. Это прозвучало как шутка, но потом мы уже серьезно стали обсуждать, как можно заставить работать фонтаны во время зимней стужи. В конце концов, от идеи включить воду отказались, потому что, какой бы ни была температура воды, на морозе от нее будет подниматься пар. И тогда решили сделать фонтаны светящимися. Сейчас включено три фонтана: в Петровском парке, в Солнечном парке и около областного музыкально-драматического театра имени Н.В. Гоголя», - сказал В.ЧЕНЧЕВОЙ.

Включают праздничное освещение фонтанов каждый день с наступлением темноты, а выключают – в 24.00. Эффект бегущей воды создается при помощи мерцания и поочередного включения разных элементов светового оформления. Издали «электрический» фонтан почти невозможно отличить от настоящего. Радовать полтавчан фонтаны будут до 14 января.