Нейробиолог назвал три продукта, которые следует есть женщинам за 40 ежедневно, если они хотят минимизировать снижение когнитивных функций с возрастом.

Для женщин старше 40 лет поддержание здоровья мозга становится особенно важным, так как статистически они более склонны к развитию болезни Альцгеймера, чем мужчины.

Одним из проактивных подходов к снижению этого риска является диета, поскольку постоянное употребление определенных богатых питательными веществами продуктов может стать ключевым в поддержании здоровья мозга и потенциальном снижении риска болезни Альцгеймера, пишет Shefinds.

Нейробиолог Роберт Лав, специализирующийся на профилактике болезни Альцгеймера, назвал три продукта, которые следует есть ежедневно, если вы хотите минимизировать снижение когнитивных функций после 40 лет. Его три лучших выбора - ягоды, листовая зелень и жирная рыба.

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Ягоды

Ягоды, такие как черника, клубника и малина, богаты антиоксидантами, такими как флавоноиды и витамин С. Эти антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом и уменьшать воспаление, оба из которых связаны с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера.

Лав говорит: "Они богаты антиоксидантами, полифенолами и полезны для бактерий кишечника. Что полезно для кишечника, полезно и для мозга". Лав также говорит, что некоторые исследования показали, что ягоды на самом деле могут улучшить память.

Однако он рекомендует есть органические ягоды, поскольку остатки пестицидов могут быть вредны для здоровья мозга.

Зеленые листовые овощи

Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, капуста, богаты необходимыми питательными веществами, такими как витамины A, C, E и K, а также фолиевой кислотой и магнием. Эти питательные вещества поддерживают здоровье мозга, уменьшая окислительный стресс и воспаление.

"Они богаты питательными веществами, которые помогают питать мозг и могут помочь сохранить когнитивные способности по мере старения", - отмечает он.

Жирная рыба

Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сардины, является отличным источником жирных кислот омега-3. Эти незаменимые жиры имеют решающее значение для работы мозга, поскольку они поддерживают структуру клеток мозга и облегчают связь между нейронами.

"Мозг, кроме воды, состоит в основном из жира, и вам нужно потреблять много полезных жиров, чтобы помочь подготовить свой мозг и даже дать ему сырье для роста новых мозговых клеток", - отметил Лав.

Что такое болезнь Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера - это прогрессирующее неврологическое расстройство, которое влияет на память и когнитивные функции, и ее риск увеличивается с возрастом.

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