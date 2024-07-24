Невролог отметил, что эта пряность также усилит вкус напитка.

Многие слышали о пользе кофе, но неврологи нашли ингредиент, который может усилить потенциал этого напитка для укрепления и защиты мозга. Речь идет о корице, которая идеально подходит для кофе.

Издание welland good выяснило, в чем польза кофе для здоровья мозга.

По словам Шахина Лакхана, доктора медицины, сертифицированного невролога из Майами, штат Флорида, кофе - это не просто утренний бодрящий напиток.

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"Я могу с уверенностью сказать, что кофе оказывает несколько значительных преимуществ для здоровья мозга. Кофеин, основное активное соединение в кофе, действует как стимулятор, повышающий бдительность, улучшающий концентрацию и способствующий улучшению кратковременной памяти", - заявил невролог Шахин Лакхана. "Поскольку кофе является надежным источником антиоксидантов, он также может помочь защитить клетки мозга от окислительного стресса, что может помочь снизить риск дегенеративных заболеваний мозга, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона".

Он отметил, что некоторые исследования также предполагают, что регулярное употребление кофе может оказывать защитное действие на мозг и потенциально снижать риск инсульта. Кроме того, умеренное потребление кофе "может стать простым, но эффективным способом инвестировать в свое долгосрочное когнитивное здоровье".

Почему нужно пить кофе с корицей

"Корица содержит соединения, которые могут помочь регулировать уровень сахара в крови, что крайне важно для поддержания стабильной когнитивной функции в течение дня. Она также богата антиоксидантами и обладает противовоспалительными свойствами, которые могут способствовать долгосрочному здоровью мозга", - объясняет доктор Лакхан.

Согласно обзору 40 исследований, опубликованному в 2024 году в журнале Nutritional Neuroscience, корица может значительно улучшить когнитивные функции - обучение и память - а также помочь предотвратить и уменьшить когнитивные нарушения.

Другие способы усилить потенциал кофе

Откажитесь от искусственных подсластителей. Искусственные подсластители могут оказать негативное влияние на здоровье в общем. Переосмыслите отношение к сливкам в кофе. Дело в том, что они часто содержат большое количество добавленных сахаров и вредных жиров, которые могут способствовать воспалению и потенциально увеличивать риск снижения когнитивных способностей. Лучше пить натуральный кофе. Чтобы придать кофе больше вкуса, можно добавить несладкое растительное молоко или небольшое количество обычного молока.

Ранее УНИАН писал, что произойдет с телом, если пить кофе каждый день.

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