Семейные пары кричали о любви в Японии

Несколько десятков семейных пар приехали к двум утесам-"супругам", отдельно стоящим в море в префектуре Миэ, чтобы прокричать своим вторым половинам о любви в громкоговоритель, сообщили японские СМИ.

Семейные пары неслучайно приехали к двум утесам именно в это воскресенье: 22 ноября считается в Японии днем "хороших супругов": цифры 11.22 по-японски могут быть прочитаны как "ии фуфу", что означает "хорошая семейная пара". В этот день многие японцы стремятся заключать браки, считая этот день хорошей приметой для счастливого супружества.

Два утеса в префектуре Миэ, стоящие в море недалеко от берега, соединены рисовой веревкой, как будто обручены. Это место традиционно является местом паломничества для тех, кто хочет вступить в брак или встретить любимого человека.

Однако в это воскресенье сюда специально приехало несколько десятков уже сложившихся семейных пар, чтобы сказать о своих чувствах любви и благодарности.

Японцы обычно не склонны афишировать свои чувства, поэтому выбрали этот день, чтобы набраться смелости и прокричать в мегафон те признания, которые они стесняются сделать в обычной жизни. "Я тебя люблю!", "Спасибо за все эти годы!", "Выходи за меня замуж!" - были встречены слезами женщин, не привыкших к такому проявлению чувств со стороны своих мужей, и аплодисментами многочисленных зрителей.

РИА Новости