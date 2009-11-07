"Нахальный вор" прислал в газету свою удачную фотографию

Вор из Суонси (Swansea) в Южном Уэльсе, которому не понравилась его фотография в газете, прислал журналистам новую, сообщает в пятницу британская газета The Daily Mail.

Мэттью Мэйнард (Matthew Maynard) обнаружил в South Wales Evening Post снимок, который полиция предоставила изданию в попытке выследить его и ряд других разыскиваемых преступников. 23-летний домушник решил, что фото не показывает его с лучшей стороны, и снялся специально для газеты.

На новой фотографии Мэйнард позирует на фоне полицейского фургона в ярко-желтых штанах и черной куртке, похожей на те, что носят полицейские. Редакция South Wales Evening Post решила разместить снимок на первой полосе с подписью "Нахальный вор".

Полиция Южного Уэльса поблагодарила Мэйнарда за помощь. "Он болван. Он думает, что очень умно поступил, так вот выделываясь, но мы же теперь скоро его поймаем. Все в городе будут знать, как он выглядит. Что за идиот!", - сказал один из полицейских.

Мэйнард подозревается в краже, совершенной в начале сентября. Его фотография была лишь одной из ряда снимков разыскиваемых лиц, опубликованных в местной прессе. Благодаря обращению к гражданам полиции графства удалось задержать 81 преступника за двое суток, отмечает The Daily Mail.

Лента.ру