Чавес запретил играть в футбол в темноте

Следуя призыву президента Уго Чавеса экономить электроэнергию, Футбольная федерация Венесуэлы в среду, 28 октября, заявила о переносе вечерних матчей на дневное время, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Теперь матчи между профессиональными командами будут начинаться не в 18:00, как раньше, а в 15:00. Благодаря этому на всем протяжении можно будет обойтись без стадионного освещения.

Уго Чавес заявил о необходимости экономить электричество и воду 22 октября. Тогда он призвал сограждан не петь в душе и не мыться более трех минут.

Перебои в подаче электроэнергии происходят в Венесуэле уже несколько лет. Так, в конце апреля 2008 года из-за взрыва на крупнейшей в стране гидроэлектростанции Гури без электроэнергии осталась почти половина страны. В декабре 2008 года в Каракасе из-за отключения электричества остановилось движение поездов метро и перестали работать светофоры.

Проблемы с электричеством возникают из-за того, что энергетическая отрасль не получает достаточного объема инвестиций, а спрос на электроэнергию постоянно увеличивается. Ситуация усугубляется тем, что уровень воды в водохранилищах страны чрезвычайно низок, тогда как гидроэнергетические станции являются основным поставщиком электроэнергии.