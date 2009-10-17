Президенту Сербии грозит штраф за распитие шампанского на стадионе

Департамент полиции Белграда передал в суд материалы для возбуждения дела об административном правонарушении против нескольких высокопоставленных правительственных чиновников во главе с президентом Сербии Борисом Тадичем, говорится в сообщении МВД Сербии.

Поводом для обращения явилось предполагаемое нарушение президентом местного закона о поведении на спортивных объектах, в частности, запрещающего употребление алкоголя на стадионах.

Инцидент произошел 10 октября в ложе арены "Маракана" в Белграде после матча отборочного турнира чемпионата мира-2010 Сербия - Румыния, в котором сербы победили гостей со счетом 5:0.

Предполагается, что Тадич выпил бокал шампанского за победу своей команды в присутствии большого числа людей. Компанию президенту составили президент Футбольного союза Сербии Томислав Караджич, министр спорта Снежана Самарджич-Маркович и председатель белградского парламента Александр Антич.

Позже в интервью журналистам Тадич заявил, что не отпивал из бокала, а только чокнулся им с находившимся рядом людьми, однако может заплатить штраф, если суд сочтет его виновным. Самарджич-Маркович также сообщила, что готова уплатить штраф.

Между тем, по появившимся в прессе фотографиям эпизода, нельзя однозначно сказать, действительно ли президент и окружавшие его люди отпивали из бокалов или только символически подносили их к губам.

РИА Новости