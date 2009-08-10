В Британии дипломатам разрешили поворачиваться к королеве спиной

Британская монархия лишилась одной из главных составляющих королевского этикета - запрета поворачиваться спиной к королевской особе при завершении аудиенции, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщил представитель Букингемского дворца, отныне в Великобритании отменена традиция, согласно которой дипломаты, гости, слуги и подданные вообще обязаны, удаляясь после разговора с монархом, двигаться вспять и продолжать смотреть на венценосца.

Елизавета II была вынуждена отказаться от этой восходящей еще к средним векам норме под сильнейшим давлением своих юристов. Они предупредили королеву, что в случае падения кого-либо при движении вспять, ей грозят судебные иски.

После длительных колебаний Елизавета II уступила советам тех, кто настаивал на необходимости данной реформы на основании действующих сейчас в Британии норм по защите здоровья и безопасности.

Правда, королева, стремящаяся не допустить сокращения привилегий и демонтажа традиций британской монархии, настояла, чтобы два лица - старший королевский конюшенный и церемониймейстер дипломатического корпуса продолжали придерживаться этой нормы этикета и пятиться назад во время торжественных официальных приемов.