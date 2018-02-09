Четырехлапый украинский диверсант: в Ялте пес оторвал от авто российский регистрационный номер (видео)

20:49, 09 февраля 2018
Курьёзы
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Белый уличный пес упорно оказывал сопротивление оккупационным властям и ненавистному знаку с оккупационной аббревиатурой, пока номер не упал на землю.

Пользователи сети шутят: пес - умнее человека, вгрызается в родную землю зубами.

Как сообщал УНИАН, лабрадор французского президента прервал встречу Эммануэля Макрона, помочившись в камин прямо в Елисейском дворце.

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Теги: #пес-диверсант#пес в Ялте