Четырехлапый украинский диверсант: в Ялте пес оторвал от авто российский регистрационный номер (видео)
20:49, 09 февраля 2018
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Пользователи соцсетей шутят, что в оккупированном городе появился пушистый диверсант.
В Ялте пес отрывал от машины российский регистрационный номер
В оккупированной Ялте пес оторвал от машины российский регистрационный номер.
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Белый уличный пес упорно оказывал сопротивление оккупационным властям и ненавистному знаку с оккупационной аббревиатурой, пока номер не упал на землю.
Пользователи сети шутят: пес - умнее человека, вгрызается в родную землю зубами.
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