Самый высокий мужчина и самая низкая женщина планеты: невероятная пара встретилась в Египте (видео)

Пара встретилась в Египте по приглашению, цель которого - привлечь туристов в страну.

В Египте встретились самый высокий мужчина и самая низкая женщина планеты. 35-летний курд Султан Кесен высотой два с половиной метра. 24-летняя Джоти Амге из Индии ему даже до колен не достает, потому что ее рост лишь 63 сантиметра.

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Из-за такой уникальной особенности обоих часто приглашают посетить разные страны, впрочем, встретились они только здесь, под пирамидами. В Египте оба впервые. Признаются, в Каир приехали неспроста.

Как сообщал УНИАН, в Испании в возрасте 113 лет скончался Франсиско Нуньес Оливера, признанный старейшим мужчиной на планете.