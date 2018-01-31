Самый высокий мужчина и самая низкая женщина планеты: невероятная пара встретилась в Египте (видео)
10:07, 31 января 2018Курьёзы
2613 0
Пара встретилась в Египте по приглашению, цель которого - привлечь туристов в страну.
В Египте встретились самый высокий человек и самая низкая женщина планеты
В Египте встретились самый высокий мужчина и самая низкая женщина планеты. 35-летний курд Султан Кесен высотой два с половиной метра. 24-летняя Джоти Амге из Индии ему даже до колен не достает, потому что ее рост лишь 63 сантиметра.
Читайте такжеКоличество японцев старше 100 лет впервые в истории перевалило за 60 тысяч
Из-за такой уникальной особенности обоих часто приглашают посетить разные страны, впрочем, встретились они только здесь, под пирамидами. В Египте оба впервые. Признаются, в Каир приехали неспроста.
Как сообщал УНИАН, в Испании в возрасте 113 лет скончался Франсиско Нуньес Оливера, признанный старейшим мужчиной на планете.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter