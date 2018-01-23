В Польше в костел во время мессы ворвался кабан: среди прихожан началась паника

В польский костел во время воскресной мессы ворвался кабан, сообщает ТСН со ссылкой на местное издание.

Читайте такжеВ Польше прирученный кабан пропал на неделю и вернулся домой пьянымСреди верующих началась паника, однако никто из них не пострадал.

Взрослый кабан появился в храме за несколько минут после начала службы. Животное начало бегать по помещению, что вызвало шок у посетителей.

Кабан уничтожил две вазы и статую Иисуса Христа.