В Польше в костел во время мессы ворвался кабан: среди прихожан началась паника

08:01, 23 января 2018
Курьёзы
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Во время своего визита в костел, животное разбило вазы и статую Иисуса Христа.

Фото УНИАН

В польский костел во время воскресной мессы ворвался кабан, сообщает ТСН со ссылкой на местное издание.

Читайте такжеВ Польше прирученный кабан пропал на неделю и вернулся домой пьянымСреди верующих началась паника, однако никто из них не пострадал.

Взрослый кабан появился в храме за несколько минут после начала службы. Животное начало бегать по помещению, что вызвало шок у посетителей.

Кабан уничтожил две вазы и статую Иисуса Христа.

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