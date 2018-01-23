В Польше в костел во время мессы ворвался кабан: среди прихожан началась паника
08:01, 23 января 2018Курьёзы
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Во время своего визита в костел, животное разбило вазы и статую Иисуса Христа.
Среди прихожан началась паника при виде животного \ Фото УНИАН
В польский костел во время воскресной мессы ворвался кабан, сообщает ТСН со ссылкой на местное издание.
Читайте такжеВ Польше прирученный кабан пропал на неделю и вернулся домой пьянымСреди верующих началась паника, однако никто из них не пострадал.
Взрослый кабан появился в храме за несколько минут после начала службы. Животное начало бегать по помещению, что вызвало шок у посетителей.
Кабан уничтожил две вазы и статую Иисуса Христа.
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