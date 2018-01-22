Пингвин, запрыгнувший в лодку исследователей, стал звездой интернета (видео)
11:33, 22 января 2018Курьёзы
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Птица неожиданно вынырнула из воды и решила провести инспекцию в резиновой лодке.
В Восточной Антарктиде пингвин прыгнул в лодку исследователей. Забавные кадры в Сеть выложили австралийские ученые, сообщает ТСН.
Птица неожиданно вынырнула из воды и решила провести инспекцию в резиновой лодке. Дотошный ревизор разглядел исследователей, прогулялся вдоль борта и вернулся обратно в воду.
Как сообщал УНИАН, в 2016 году пингвин стал бригадным генералом Королевской гвардии Норвегии.
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