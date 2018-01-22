Пингвин, запрыгнувший в лодку исследователей, стал звездой интернета (видео)

В Восточной Антарктиде пингвин прыгнул в лодку исследователей. Забавные кадры в Сеть выложили австралийские ученые, сообщает ТСН.

Птица неожиданно вынырнула из воды и решила провести инспекцию в резиновой лодке. Дотошный ревизор разглядел исследователей, прогулялся вдоль борта и вернулся обратно в воду.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году пингвин стал бригадным генералом Королевской гвардии Норвегии.