Пингвин стал бригадным генералом Королевской гвардии Норвегии (фото)

Пингвина зовут Нильс Улаф, пишет Русская служба BBC.

Он провел смотр, в ходе которого участники Королевского эдинбургского парада военных оркестров отдали пингвину честь, а руководящий парадом Дэвид Элфрей поздравил его с повышением.

Это уже третий пингвин с таким именем из зоопарка Эдинбурга, который служит в Королевской гвардии Норвегии и получает там звания. До повышения Нильс Улаф был почетным полковником гвардии и ее талисманом. Кроме того, в 2008 году его посвятили в рыцари.

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По словам гвардейев, пингвин узнает военнослужащих и всегда рад их видеть, а также получает явное удовольствие. когда находится в центре внимания. Журналисты также отмечали, что во время смотра Нильс Улаф внимательно инспектирует гвардейев в строю.

Норвегия подарила первого королевского пингвина зоопарку Эдинбурга в 1913 году. С 1972 года королевские пингвины из зоопарка Эдинбурга становятся символами Королевской гвардии Норвегии и получают воинские звания каждый раз, когда гвардия приезжает в зоопарк с визитом.

Избранного символом гвардии пингвина традиционно называют Нильсом Улафом. Именем Нильс они обязаны бывшему гвардейцу Нильсу Эгелиену, который положил начало этой традиции и назвал первого пингвина в честь себя. Улафами их называют в честь короля Норвегии Улафа V.

Первый Нильс Улаф умер в 1987 году после того, как стал сержантом гвардии. Вскоре был избран второй Нильс Улаф, а затем его сменил третий. При этом каждый следующий пингвин начинал службу в том же звании, что было на момент смерти у его предшественника. Именно это позволило нынешнему Нильсу Улафу дослужиться до бригадного генерала и стать самой высокопоставленной птицей в мире.