Instagram "Киевской перепички" продали за биткоин

Instagram известного киевского фастфуда "Киевской перепички" продали за один биткоин.

Покупателями стали айтишники из Днепра, которые приобрели аккаунт для нового проекта - майнинговой фермы в Польше, говорится в сообщении в аккаунте. Новые владельцы профиля обещают всем подписчикам скидки.

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"Все подписчики аккаунта получат скидки на оборудование на нашей ферме, которая строится по принципу фандрайзинга (процесс привлечения денежных средств и других ресурсов, необходимых для реализации проекта, которые организация не может обеспечить самостоятельно - УНИАН). Мы договорились про дешевую электроэнергию в Польше, там не похищают майнеров", - отметили новые владельцы.

Аккаунт "Киевской перепички" появился в октябре прошлого года и стал очень популярным из-за достаточно откровенных фото с сосиской в тесте. Кое-кто даже обвинял создателей в сексизме из-за использования для фото обнаженных женских тел. Новые владельцы извинились за это.

"Хотим извиниться за оскорбление женщин. Больше этого не будет", - говорится в сообщении.

Как оказалось, instagram-аккаунт не имел никакого отношения к популярному фастфуду.