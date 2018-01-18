Instagram "Киевской перепички" продали за биткоин
Покупателями стали айтишники из Днепра.
Instagram известного киевского фастфуда "Киевской перепички" продали за один биткоин.
Покупателями стали айтишники из Днепра, которые приобрели аккаунт для нового проекта - майнинговой фермы в Польше, говорится в сообщении в аккаунте. Новые владельцы профиля обещают всем подписчикам скидки.
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"Все подписчики аккаунта получат скидки на оборудование на нашей ферме, которая строится по принципу фандрайзинга (процесс привлечения денежных средств и других ресурсов, необходимых для реализации проекта, которые организация не может обеспечить самостоятельно - УНИАН). Мы договорились про дешевую электроэнергию в Польше, там не похищают майнеров", - отметили новые владельцы.
Аккаунт "Киевской перепички" появился в октябре прошлого года и стал очень популярным из-за достаточно откровенных фото с сосиской в тесте. Кое-кто даже обвинял создателей в сексизме из-за использования для фото обнаженных женских тел. Новые владельцы извинились за это.
"Хотим извиниться за оскорбление женщин. Больше этого не будет", - говорится в сообщении.
Как оказалось, instagram-аккаунт не имел никакого отношения к популярному фастфуду.