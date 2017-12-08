В Одессе задержали 16 вьетнамцев-нелегалов, убежденных, что они во Франции

В Одессе задержано 16 вьетнамцев-нелегалов, которых мошенники убедили, что доставили их во Францию. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной миграционной службы Украины в Одесской области, 6 декабря сотрудниками ведомства совместно с полицейскими выявлено 16 граждан Вьетнама, которые попали на территорию Украины незаконно - каналом нелегальной миграции через восточную границу Российской Федерации.

«Иностранцы не планировали оставаться в нашей стране, их целью было дальнейшее нелегальное пересечение границы со странами Европейского Союза», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Харьковщине россиянин пытался переправить в Украину азиатов (фото)

Отмечается, что указанная группа лиц была обнаружена на одной из частных квартир в Малиновском районе Одессы. Как выяснилось, организаторы канала убедили «клиентов», что уже доставили их в пункт назначения - во Францию. На правонарушителей составлены протоколы об административном задержании и административном правонарушении по ч.1 ст.203 КУоАП.

В настоящее время работниками миграционной службы готовятся документы на принудительное выдворение нелегалов в страну гражданской принадлежности (Вьетнам), а также помещения части указанных граждан в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства с целью идентификации и последующего выдворения из Украины.

Ранее в Борисполе задержали нелегалов, которые прилетели под видом футбольной команды.